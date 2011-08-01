Apple'ın macOS Big Sur işletim sistemi için çok kısa bir süre önce 11.2 sürümü yayımlandı ve kullanıcıların indirmesine sunuldu. İlgili sürüm yeniliklerden ziyade, birçok hata ve problemi gidermeyi hedefliyor. Özellikle, Bluetooth güvenliğinin artırılması sağlanır iken, Apple ProRAW ile düzenlenmiş olan fotoğrafların kaydedilememesi sorunu çözümlendi ve yönetici parolası girdikten sonra, Sistem Tercihleri bölümünün açılmamasına yönelik ilgili hatalar da giderilmiş durumda.

Apple macOS için Big Sur 11.2 Güncellemesi Yayımlandı

Ayrıca güvenlik ile ilgili birçok probleme müdahale sağlanarak, sistemin daha stabil olmasının amaçlandığı dile getirilebilir. Big Sur 11.2 güncellemesi yapmak için ise, Yazılım Güncelleme bölümünden aksiyon alabilirsiniz. Ortalama 3,25 GB gibi bir boyuta sahip olan güncelleme ile cihazınızın daha stabil olmasını ve güvende kalmasını sağlayabilirsiniz.