Apple, macOS Big Sur İşletim Sisteminin Çıkış Tarihini Açıkladı

Apple, yeni işletim sistemi macOS Big Sur için çıkış tarihi bilgisini nihayet açıkladı. Geçtiğimiz haziran ayında duyurulan ve ağustos ayında da beta olarak yayınlanan yeni işletim sistemi, Apple’ın yeni M1 işlemcisini destekleyen ilk macOS sürümü olacak. Birçok yeni özellik ve tasarımsal yenilenme ile gelen macOS Big Sur, yarın (12.11.2020) piyasaya sürülecek.

Apple'ın Yeni İşletim Sistemi macOS Big Sur

Parlaklık, Rahatsız Etmeyin ve seçtiğiniz diğer ayarlar üzerinde değişiklikler yapabileceğiniz bir Kontrol Merkezi ile birlikte gelecek olan macOS Big Sur, ayrıca yeni bildirim merkezi ile tüm bildirimleri ve widget’ları tek bir sütunda tutacak ve uyarıları en yeni olanlara göre sıralayıp, ilgili bildirimleri bir arada gruplandıracak.

Bazı uygulamaların da yeni tasarım güncellemeleri ile karşımıza geleceği macOs Big Sur, tasarım yenilemelerinin yanı sıra, Safari için Gizlilik Raporu ve yardımcı şifre izleme aracı gibi yeniliklerle geliyor. Bununla birlikte ihlal edilen bir şifreniz olursa, şifreleri güvenli hale getirmek için hemen değiştirip güçlendirebilirsiniz.

Apple macOS Big Sur işletim sistemini destekleyen model listesi ise şu şekilde:

MacBook: 2015 ve daha yeni modeller

MacBook Air: 2013 ve daha yeni modeller

MacBook Pro: 2013 sonu ve daha yeni modeller

Mac mini: 2014 ve daha yeni modeller

iMac: 2014 ve daha yeni modeller

iMac Pro: 2017 ve daha yeni modeller (tüm modeller)

Mac Pro: 2013 ve daha yeni modeller