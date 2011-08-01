Kısa bir süre önce Apple macOS Big Sur 11.5 güncellemesi gelmiş idi. Şimdi ise, çok bir zaman geçmeden Big Sur 11.5.1 güncellemesi tüm kullanıcılara sunuldu. İlgili güncellemede göz ile görülür bir değişim söz konusu değil. Çünkü ilgili güncellemenin, güvenlik, bakım ve uyumluluk üzerine olduğu dile getirilebilir. Sistem güvenliğiniz için, ilgili güncellemeyi yapmanızı tavsiye ederiz. Sistem Tercihleri > Yazılım Güncelleme > Şimdi Güncelle butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Güncelleme ardından, bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebileceğini ise hatırlatmak isteriz.

Apple macOS Big Sur 11.5.1 Güncellemesi Yayımlandı