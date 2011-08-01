Apple macOS ile klavyede özel işaretler yapımına yönelik bilgi aktarımı sağlamaya devam ediyoruz. Klavyeniz ile matematik işaretleri yapmanız gereken durumlar olabilir. Örneğin, mac pi işareti yapmak isteyebilirsiniz. Peki, mac pi işareti nasıl yapılır, biliyor muydunuz? Hemen aşağıda yer alan tuş kombinasyonu ile siz de kolaylıkla pi işareti yapabilirsiniz. Hemen ilgili tuşlara göz atalım.

AYRICA: Apple MAC Klavyede Yaklaşık İşareti Nasıl Yapılır?

Apple MAC Klavyede Pi İşareti Nasıl Yapılır?

Öncelikle option tuşuna sonra ise P tuşuna basın.

Sonuç şu şekilde olacaktır: π

Bu içeriğimizde sizlere, klavyede pi işareti nasıl yapılır, bu yönde bilgi vermiş olduk. Klavye ile matematik işaretlerine yönelik olarak pi işareti yapmanız gerektiğinde, yukarıda yer alan tuşlara aynı anda basmanız yeterli olacaktır.