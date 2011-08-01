Apple macOS üzerinde AdGuard Safari kullanır iken, mevcut hızı artırmak için birçok deneme yapıyor ve sürekli analizler gerçekleştiriyorum. Bu bağlamda, AdGuard Safari ayarları ile ilgili olarak sizlerle birtakım ince ayarlar paylaşmak istiyorum.

AYRICA: AdGuard Safari YouTube Reklam Engelleme Sorunu ve Çözümü

Böylelikle, reklâmsız ve daha fazla hız ile, sağlıklı bir internet gezintisi yaşayacaksınız. Öncelikle, tarayıcınıza App Store ile AdGuard reklam engelleme uygulamasını kurun. Akabinde, bilgisayarınıza da kurulan uygulamayı açarak, aşağıdaki adımları takip edip, aksiyon alabilirsiniz.

AdGuard Safari için İnce Ayarlar (Kapsamlı Anlatım)

1) AdGuard for Safari adlı uygulamayı açtıktan sonra, karşınıza çıkan "Genel" sayfasındaki tüm seçenekleri öncelikle devre dışı bırakın. Güncelleme aralığı ise, "Her 48 saatte" olarak kalabilir. Bu sayfada yapılması gereken farklı bir işlem bulunmamaktadır.

2) Filtreler sekmesine geliyoruz ardından. Bu sayfadaki Reklam Engelleme bölümüne girerek, yalnızca "EasyList" filtresini aktive ediyoruz, haricinde hiçbir filtreyi aktive etmeyiniz.

3) Gizlilik bölümüne gelerek ise, AdGuard Takip Engelleme filtresi'ni aktif hâle getiriyoruz. Haricinde ise bu bölümde de hiçbir filtreyi aktive etmeyiniz.

4) Özel adlı bölüme giriş yapalım. Bu bölümde, Özel filtre ekle butonuna tıklayarak, aşağıdaki filtre (AdGuard Base filter ve uBlock filters) eklemelerini yapıyor olacağız. Bu filtreleri ayrı ayrı eklememizin sebebi, hem olası yavaşlık sorunları yaşamamak hem de YouTube'da sorunsuz ve reklâmsız gezinti deneyimi yaşayabilmek içindir.

5) Yukarıdaki bilgilere ek olarak, Filtreler bölümündeki diğer tüm spesifik filtreleri devre dışı bırakmanızı tavsiye ederiz. Çünkü fazla ve yoğun filtre kullanımları, internet gezinti deneyiminizi olumsuz yönde etkileyebilir, oldukça fazla yavaşlığı da beraberinde getirebilmektedir.

Sonuç olarak bu içeriğimizde, AdGuard Safari için önemli gördüğümüz ve daha fazla hız için önerebileceğimiz tavsiyeleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Eğer siz de, reklâmsız ve daha da hızlı bir internet gezinti deneyimi yaşamak istiyor iseniz, AdGuard için yukarıdaki adımları uygulamayı düşünebilirsiniz.