30 Yıllık Dev Microsoft Office Kaldırılıyor

Microsoft hizmeti altında, 30 yılı aşkın süredir kullanımda olan “Microsoft Office” kaldırılıyor. İlk olarak 1990 yılında duyurulan; Word, Excel, PowerPoint, Outlook gibi ofis uygulamaları barındıran Microsoft Office, marka değişikliğine giderek yeni bir isimle hizmet vermeye devam edecek.

Microsoft 365 çatısı altında toplanan uygulamalar, farklı bir görünüm, daha geliştirilmiş özellikler ile kullanıcıların deneyimine sunulmuş olacak. Tasarım, simgeler ve logo değişiklikleri ilk olarak Office.com’da görünecek.

Daha sonra Ocak ayında, Windows, iOS ve Android’deki Office uygulaması yenilenmiş olacak. Böylelikle, Microsoft Office ismi tarihe karışmış, yerini Microsoft 365’e bırakmış olacak.