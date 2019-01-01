Instagram ile ilgili ipuçlarını aktardığımız yazı dizisine devam ediyoruz. Bu içeriğimizde, Instagram’da iki faktörlü kimlik doğrulaması nasıl yapılır, bunu öğreneceğiz. İki faktörlü kimlik doğrulaması nedir, şeklinde bir soru işaretiniz olabilir. Giriş yapan kişinin siz olduğundan emin olmak için Instagram, size bir kod gönderir ve bunu girmenizi ister. Olay bu kadar basit aslında. Böylelikle Instagram hesabınızın çalınma veya hacklenme olasılığını en aza indirgemiş olursunuz.

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Instagram’da İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması Nasıl Yapılır?

Öncelikle Profili Düzenle butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Gizlilik ve Güvenlik sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması Ayarını Düzenle bağlantısına tıklayın.