YouTube otomatik oynatma kapatma işlemi önceden, sağ bölümdeki menü ile yapılabiliyor idi. Ancak bir süre önce tasarımda yapılan güncelleme ile, otomatik oynatma butonunun sağ menüden kaybolduğunu siz de fark etmiş olabilirsiniz.

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YouTube'da Otomatik Oynatma Kapatma Nasıl Yapılır? (Yeni)

Bu bağlamda, YouTube otomatik oynatmayı kapatmak için artık direkt video player üzerinden aksiyon alabilirsiniz. Aşağıda yer alan görseldeki butonu, "Otomatik oynatma kapalı" adlı konuma getirmeniz yeterli olacaktır. Böylelikle izlediğiniz video bittiği zaman, otomatik olarak sıradaki videoya geçiş yapılmayacaktır. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını dilerim.

YouTube otomatik video oynatma kapatma ile ilgili bu içeriğimizde, yeni güncelleme doğrultusunda bilgi vermeye özen gösterdik. Eğer siz de benim gibi, bir video izlerken, diğerine otomatik geçiş yapmasını istemiyorsanız, yukarıdaki bilgi doğrultusunda, ilgili özelliği deaktif konuma getirebilirsiniz.