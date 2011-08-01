YouTube Music, kullanıcılarının müzik dinleme deneyimini daha verimli kılmak için oynatma listeleri oluşturma imkânı sunmaktadır. Ancak, artık beğenmediğiniz oynatma listelerini elbette silmek isteyebilirsiniz. Peki, YouTube Music'te oynatma listesi nasıl silinir? Dilerseniz, hemen öğrenelim.

AYRICA: YouTube Music'te "Oynatma Listesi" Nasıl Oluşturulur?

YouTube Music'te "Oynatma Listesi" Nasıl Silinir?

Öncelikle, YouTube Music'e giriş yapın. Sol menüden, silmek istediğiniz oynatma listenize tıklayın. Oynatma listesinin alt kısmında yer alan üç nokta simgesine tıklayın. Açılan menüden "Oynatma listesini sil" sekmesine tıklayın. Onay penceresindeki "Sil" adlı butona tıklayarak, oynatma listenizi kalıcı olarak silebilirsiniz.

Sonuç olarak, ihtiyacınız olmayan oynatma listelerinizi temizleyerek, YouTube Music deneyiminizi daha düzenli bir hâle getirebilirsiniz. Gereksiz listelerden kurtulmak veya yeni bir müzik arşivi oluşturmak için yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.