YouTube Music, müzik dinleme deneyiminizi üst seviyede tutmak için kesinlikle mükemmel bir uygulamadır. Sevdiğiniz şarkıları tek bir yerde toplamak ve dilediğiniz zaman dinlemek için de oynatma listeleri oluşturabilirsiniz. Peki, YouTube Music'te oynatma listesi oluşturulur? Bunun için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

YouTube Music'te "Oynatma Listesi" Nasıl Oluşturulur?

Öncelikle YouTube Music'e girin. Sol menüde yer alan, "Yeni oynatma listesi" seçeneğine tıklayın. Açılan pencerede yer alan Başlık, Açıklama ve Gizlilik gibi bölümleri dilediğiniz gibi ayarlayın. Tüm seçenekleri ayarladıktan sonra, "Oluştur" butonuna tıklayın. Oynatma listeniz oluşturulduktan sonra, istediğiniz zaman şarkı ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Sonuç olarak, YouTube Music'te oynatma listeleri oluşturarak, kendi müzik zevkinizi yansıtan, dilediğiniz an keyifle dinleyebileceğiniz özel listelere sahip olabilirsiniz.