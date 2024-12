Xbox Game Pass: Aralık 2024'te Eklenecek Yeni Oyunlar

Microsoft, oyun abonelik servisi Xbox Game Pass için oyun kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Aralık 2024 güncellemeleri, farklı türlerde oyunlar sunarak her oyuncuya hitap edecek bir liste ile geliyor. Dilerseniz hemen, bu ayın dikkat çeken yapımlarını ve çıkış tarihlerini de sizlerle paylaşıyor olacağız.

Xbox Game Pass: Aralık 2024'te Gelecek Yeni Oyunlar

4 Aralık'ta Gelecek Oyunlar

Crash Team Racing Nitro-Fueled (Konsol)

Hız ve rekabet dolu bir yarış deneyimi sunan bu yapım, nostalji rüzgârlarını estirirken modern dokunuşlarla göz dolduruyor.

Forza Motorsport (Xbox Series X/S)

Yarış simülasyonu denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Forza Motorsport, üstün grafikleri ve yenilikçi oyun mekanikleriyle geri dönüyor.

Hauntii (Konsol)

Etkileyici atmosferi ve farklı oyun tarzıyla dikkat çeken Hauntii, keşfetmeyi seven oyuncular için oldukça ideal.

Humanity (Konsol)

Hem stratejik hem de sanatsal bir deneyim sunan bu oyun, düşünsel bir macera arayanlara hitap ediyor.

5 Aralık'ta Gelecek Oyunlar

EA Sports WRC (Bulut, PC ve Xbox Series X/S)

Ralli tutkunları için adrenalin dolu anlar vaat eden bu yapım, gerçekçi grafikleri ve heyecanlı yarışlarıyla göz doldurmaktadır.

Overthrown (Oyun Önizlemesi) (Bulut, PC ve Xbox Series X/S)

Strateji severler için erken erişimde sunulan bu oyun, oyunculara kendi dünyalarını inşa etme fırsatı tanıyor.

9 Aralık'ta Gelecek Oyunlar

Indiana Jones and the Great Circle (Bulut, PC ve Xbox Series X/S)

Efsanevi arkeolog Indiana Jones, bu yeni macerasında büyüleyici bir hikâye ve aksiyon dolu anlarla geri dönüyor.

10 Aralık'ta Gelecek Oyunlar

Wildfrost (Bulut, Konsol ve PC)

Kart tabanlı strateji ve roguelike mekaniklerini bir araya getiren Wildfrost, oyunculara keyifli ve zorlu bir deneyim sunuyor.

Aralık ayı, Xbox Game Pass kullanıcıları için hem nostaljik hem de yepyeni deneyimler sunuyor. Özellikle, Indiana Jones and the Great Circle gibi ikonik yapımlar ve Crash Team Racing Nitro-Fueled gibi eğlenceli yarış oyunları, bu listeyi zenginleştiriyor. Microsoft’un sürekli genişleyen bu kütüphanesi, her ay sunduğu çeşitlilikle oyun dünyasında güçlü bir yer edinmeye devam ediyor.