Aralık 2024'te Xbox Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar Belli Oldu

Microsoft'un popüler abonelik hizmeti Xbox Game Pass, her ay yeni oyunlar ekleyerek ve bazılarını kaldırarak kütüphanesini sürekli yeniliyor. Aralık 2024'te ise bu döngünün bir parçası olarak sekiz oyun, kütüphaneden kaldırılıyor. Özellikle Forza Horizon 4 ve Hello Neighbor 2 gibi hayranların favorisi hâline gelmiş yapımların listede yer alması, oyuncular için sürpriz olabilir. Dilerseniz, bu ay plâtformdan kaldırılacak oyunlara yakından göz atalım.

Bu Ay Kütüphaneye Veda Edecek Oyunlar

Aralık ayında Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunların listesi, farklı türlerden oyunlar içeriyor. Aksiyon, macera ve hikâye odaklı yapımların bulunduğu bu liste, oyuncuların ilgisini çekecek çeşitlilikte. Plâtformdan kaldırılacak olan sekiz oyunu ise hemen aşağıda listeliyoruz.

Amnesia: The Bunker Forager Forza Horizon 4 Hello Neighbor 2 Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan Rise of the Tomb Raider The Quarry Tin Hearts

Bu oyunlar arasında, özellikle Forza Horizon 4, sunduğu açık dünya yarış deneyimi ile türünün en iyilerinden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca The Quarry, korku ve gerilim sevenlerin gözdesi olmuştu. Eğer bu oyunları henüz oynamadıysanız, şimdi tam zamanı diyebiliriz.

Plâtformdan kaldırılacak olan bu oyunları denemek için hâlâ zamanınız var. Özellikle, hikâye odaklı yapımları seviyorsanız, Rise of the Tomb Raider veya The Quarry gibi oyunlara bir şans vermeyi düşünebilirsiniz. Ayrıca Hello Neighbor 2’nin benzersiz gerilim deneyimi ve Forager’ın da retro tarzıyla güzel vakit geçirebilirsiniz. Bu arada, Party Animals'ın da 31 Aralık'ta plâtformdan kaldırılacağını hatırlatalım. Yıl bitmeden bu eğlenceli parti oyununu da arkadaşlarınızla oynamak iyi bir fikir olabilir.