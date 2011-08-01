WordPress'te yazı yazdıktan sonra, single.php sayfasında (yazı içi) kategorideki diğer yazıları listelemek isteyebilirsiniz. Örneğin, Teknobeyin'de de bu yönde kullandığımız bir uygulama mevcut. Bu kod dizisi ilgili yazı haricinde, mevcut kategorideki diğer son yazıları listelemektedir. Eğer siz de bu yönde bir uygulama kullanmak isterseniz, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress'te Yatay Cetvel (hr) Kısayolu Ekleme Nasıl Yapılır?

WordPress'te Kategori Yazılarını Listeleme Nasıl Yapılır?

1) Temanızın single.php dosyasına aşağıdaki kodu ekleyin.

<div id="related_posts">

<h3>Bu Kategorideki Diğer Yazılar</h3>

<?php $categories=get_the_category($post->ID);if($categories){$category_ids=array();foreach($categories as $individual_category)$category_ids[]=$individual_category->term_id;$args=array('category__in'=>$category_ids,'post__not_in'=>array($post->ID),'showposts'=>5,'caller_get_posts'=>1);$my_query=new wp_query($args);if($my_query->have_posts()){echo '<ul>';while($my_query->have_posts()){$my_query->the_post();?>

<li><a href="<?php the_permalink()?>" rel="bookmark" title="<?php the_title_attribute();?>"><?php the_title();?></a></li>

<?php }echo '</ul>';}wp_reset_query();}?>

</div>



2) Temanızın style.css dosyasına ise aşağıdaki kodları ekleyiniz.

#related_posts{padding:0;clear:both;display:inline-block;width:100%;margin-top:10px;margin-bottom:35px}#related_posts h3{padding:0 0 7px 0;margin:0;font:normal 16px arial,Sans-Serif;letter-spacing:0;border-bottom:1px solid #ccc;line-height:1.8em;color:#ee9b39}#related_posts ul{padding:0;line-height:1.8em;margin:4px 0 0 0}#related_posts a{color:#888;display:block;padding:0;margin:0;text-decoration:none;line-height:1.8em!important;clear:both;font:14px Arial,Sans-Serif}#related_posts a:hover{color:#b42924;text-decoration:none}#related_posts ul li{list-style:none;margin:0;padding:15px 0 15px 0;border-bottom:1px solid #eee;line-height:1.8em}

Yukarıdaki kodlar doğrultusunda, sitenizdeki her yazının içerisinde, 5 adet olacak şekilde, yazınızın bulunduğu kategorideki son yazılar listelenmiş olacaktır. CSS kodlarını ise dilediğiniz gibi yeniden biçimlendirebilirsiniz.