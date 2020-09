Sitenize eklediğiniz eklentilerin, wp_postmeta adlı tabloda kalıntıları olabilir. Bu durum, ilgili tablonun çok şişmesine yol açabilir ve ister istemez veritabanı performansı bu durumdan, olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Bu yüzden, WordPress "wp_postmeta" tablosu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Peki, bunu nasıl yapacağız? İlgili tablo içerisinde yer alan satırlara ait ana başlıkları listeleyebilir, gereksiz gördüklerimizi kaldırmaya karar verebiliriz. Aşağıdaki sorguyu, phpMyAdmin > SQL sekmesinde çalıştırarak, wp_postmeta tablosundaki verilere ait ana başlıkları görüntüleyebilirsiniz.

WordPress "wp_postmeta" Tablosunu Kontrol Altında Tutalım

SELECT DISTINCT meta_key FROM wp_postmeta

Not: Yukarıdaki sorgu, hiçbir şekilde silme işlemi gerçekleştirmeyecektir. Yalnızca ilgili tablodaki, verilere ait ana başlıkları görüntülemenizi sağlar. Gereksiz gördüğünüz veya eski olan bir kalıntı mevcut ise, aşağıdaki sorgudaki kırmızı alanı değiştirerek, silmeyi düşünebilirsiniz.