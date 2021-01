WordPress Güvenlik Rehberi adlı içeriğimizde, birçok konuda faydalı ipuçlarını sizler ile paylaşmıştık. WordPress'i korumak için dile getirilebilecek birçok şey olsa da, nihayetinde alınabilecek en önemli aksiyon, giriş sayfasına statik IP adresimiz mevcut ise, IP kısıtlaması getirmektir. Böylelikle, wp-login.php sayfasına belirlediğiniz IP adresi dışında, hiçbir şekilde giriş yapılamayacaktır. WordPress wp-login.php IP kısıtlama yapmak için ise, ana dizinde yer alan .htaccess dosyasına aşağıdaki parametreleri eklemeniz yeterli olacak olup, kırmızı alana ise statik IP adresinizi girmeniz gerekmektedir. Dinamik IP adresi bu yönde sorun çıkarabilir. Bu yüzden statik (sabit, size özel) bir IP adresi kullandığınızdan emin olmalısınız.

AYRICA: WordPress'te PHP OPcache için İnce Ayarlar Nasıl Olmalıdır?

WordPress "wp-login.php" Sayfasını Statik IP ile Koruyalım

<Files wp-login.php>

order deny,allow

deny from all

allow from xx.xxx.xxx.xxx

</Files>

Not: Yukarıdaki parametreler ile, WordPress wp-login.php sayfasına yalnızca belirlediğiniz IP adresi ile erişim sağlanabilecek olup, farklı IP adresi ile giriş denemelerinde ise hata mesajı çıkacaktır.