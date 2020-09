WordPress'te spesifik eklentilerde veya temanızda kullanmak adına thumbnail özelliğinden yararlanıyor olabilirsiniz. Ancak daha sonra bu kullanımdan vazgeçerseniz, yazılarınıza eklediğiniz öne çıkan görseller, veritabanında depolanmaya devam eder. Bu durum, tablolarınızın şişmesini sağlayabilmektedir. Dolayısı ile her yazınızdan teker teker öne çıkan görseli kaldırmak yerine, aşağıdaki SQL sorgusunu phpMyAdmin > SQL sekmesinde çalıştırırsanız, tüm içeriklerinize eklediğiniz thumbnail (öne çıkan görsel) bilgileri silinecektir.

AYRICA: WordPress Tüm Dış İstekleri Engelleme Nasıl Yapılır?

WordPress Tüm Öne Çıkan Görselleri (Thumbnail) Kaldıralım

DELETE FROM wp_postmeta WHERE meta_key LIKE '%_thumbnail_id%';

Yukarıdaki sorgu, sitenizdeki içeriklerde yer alan tüm öne çıkan görselleri kaldıracağı için, öne çıkan görsel özelliğini kullanan bir eklenti kullanıyorsanız, ilgili görseller görüntülenemeyecektir. Dolayısı ile, thumbnail özelliğini hiçbir şekilde kullanmayacaksanız, yukarıdaki sorguyu çalıştırmanızı tavsiye ederiz.