WordPress'te dış linklere nofollow eklemek için, metin editörü ile aksiyon almak mümkündür. Ancak bu işlemi unuttuğunuz zamanlar olabilir. Bu yüzden, sizlerle tüm dış linklere nofollow ekleyen ve yine dış linklerin yeni sekmede açılmasını sağlayan, sorunsuz bir kod dizisi paylaşmak istiyorum. Aşağıdaki kodlarda yer alan kırmızı alanı, kendi alan adınıza göre güncelledikten sonra, temanızın functions.php dosyasına eklemeniz yeterli olacaktır.

Bilgilendirme: İlgili kod dizisi, alan adınıza ait site içi linklere müdahale etmeyecektir. Yalnızca belirtmiş olduğumuz gibi, dış linklere nofollow etiketi ekleyecek ve dış linklerin yeni sekmede açılmasını sağlayacaktır. Yalnızca bu işlemleri yapmaktadır.

WordPress Tüm Dış Linklere "nofollow" Etiketi Ekleyelim (Eklentisiz)

add_filter('the_content', 'addNofollow_url_function');

add_filter('comment_text', 'addNofollow_url_function');

function addNofollow_url_function($content){

$regExpression = "<a\s[^>]*href=(\"??)([^\" >]*?)\\1[^>]*>";

if(preg_match_all("/$regExpression/siU", $content, $matches, PREG_SET_ORDER)){

if(!empty($matches)) {

$targetUrl = 'sitenizinadi.uzantisi';

for ($i=0; $i < count($matches); $i++)

{

$tag = $matches[$i][0];

$tag2 = $matches[$i][0];

$url = $matches[$i][0];

$noFollow = '';

$pattern = '/target\s*=\s*"\s*_blank\s*"/';

preg_match($pattern, $tag2, $match, PREG_OFFSET_CAPTURE);

if( count($match) < 1 )

$noFollow .= ' target="_blank"';

$pattern = '/rel\s*=\s*"\s*[n|d]ofollow\s*"/';

preg_match($pattern, $tag2, $match, PREG_OFFSET_CAPTURE);

if( count($match) < 1 )

$noFollow .= ' rel="nofollow"';

$pos = strpos($url,$targetUrl);

if ($pos === false) {

$tag = rtrim ($tag,'>');

$tag .= $noFollow.'>';

$content = str_replace($tag2,$tag,$content);

}

}

}

}

$content = str_replace(']]>', ']]>', $content);

return $content;

}

Not: İlgili kod dizisi yalnızca yazı içerisinde, sayfalarda ve yorumlarda çalışmaktadır. Böylelikle ek efor sarf etmeden, direkt PHP ile bu yönde aksiyon almış olduk. SEO açısından problem yaşamamak için dış linklere nofollow eklemek ve target="_blank" ile de yeni sekmede açılmasını sağlamak, oldukça sağlıklı olacaktır. Bu işlemleri manuel yapmak yerine, otomatize etmek için yukarıdaki kodları kullanmayı düşünebilirsiniz.