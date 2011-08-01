UpNote, notlarınızı düzenlemekle kalmayıp, aynı zamanda yazdıklarınızın önceki sürümlerine ulaşmanıza olanak tanıyan güçlü bir not alma uygulaması olarak öne çıkıyor. Özellikle, sürüm geçmişi özelliği sayesinde, yapılan değişikliklerin kayıtları tutulur ve kullanıcılar istedikleri zaman önceki bir sürüme kolayca geri dönebilir. UpNote kullanıcıları, uygulama ayarlarından "sürüm geçmişi sayısını" diledikleri gibi ayarlayabilirler.

AYRICA: UpNote Uygulamasında "Yedekleme Sayısı" Nasıl Değiştirilir?

UpNote Uygulamasında "Sürüm Geçmişi Sayısı" Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle UpNote uygulamasını açın. Menü çubuğunda yer alan UpNote > Ayarlar sekmesine tıklayın. Açılan penceredeki sol menüde yer alan "Yedekleme" adlı bölüme giriş yapın. En fazla sürüm geçmişi sayısı başlığının yanındaki açılır menüden, dilediğiniz sürüm geçmişi sayısını seçmeniz yeterli olacaktır.

Sonuç olarak, bu özelliği kendi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirmek, UpNote deneyiminizi çok daha verimli ve kontrollü bir hâle getirecektir. Sürüm geçmişi sayısı, özellikle düzenli olarak notlarını güncelleyen kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlar. Yanlışlıkla silinen veriler ya da geri dönülmek istenen eski içerikler, bu sayede kolayca kurtarılabilir.