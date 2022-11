The Last of Us Dizisinin Yayın Tarihi Kesinleşti

Sevilen oyun The Last of Us’ın merakla beklenen dizisinin yayın tarihi nihayet kesinleşti. Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in başrolü paylaştığı dizi 15 Ocak 2023’te HBO Max’te yayınlanacak. Geçtiğimiz haftalarda diziden ilk uzun fragman da paylaşılmıştı, ancak dizinin yayın tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktu.

Oyunseverlerin merakla beklediği dizi, yeni yılda izleyicilerle buluşacak. İlk sezonun 9 bölümden oluşacağı dizi, her hafta bölüm sırası ile yayınlanacak. Dizinin konusunda ise yayınlanan ilk oyunun hikâyesini anlatılıyor olacak.

