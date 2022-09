The Last of Us Dizisinden İlk Fragman Geldi

PlayStation oyun evreninin, en sevilen oyunlarından olan, The Last of Us için çekilen diziden ilk resmi fragman paylaşıldı. Diziye dair, daha önce kısa bir tanıtım videosu paylaşılmıştı, ancak pek fazla detay görünmüyordu. Şimdi ise, yayınlanan fragmanla, The Last of Us dizisine ait daha fazla detay görebiliyoruz.

Game of Thrones dizisiyle tanıdığımız Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in başrolünde olduğu dizinin 2023 yılında HBO Max tarafından yayınlanması planlanıyor. Açıkçası dizinin, önümüzdeki yıla damga vurması bekleniyor. Beklentiler oldukça yüksek.

Dizinin yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Last of Us Fragman İzle