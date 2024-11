Steam'de Haftanın En Çok Satan Oyunları: Zirvede Kim Var?

Oyun dünyasının kalbi Steam’de atıyor! Türkiye ve dünya çapında milyonlarca oyuncunun gözdesi olan bu dijital oyun mağazası, her hafta yenilediği "en çok satan oyunlar" listesiyle gündem yaratmaya devam ediyor. 5-12 Kasım 2024 tarihleri arasında hangi oyunların zirveye yerleştiği açıklandı. Peki, listenin en tepesinde kim var?

Zirvede Counter-Strike 2 Var!

Counter-Strike 2, Valve’ın yılların eskitemediği FPS serisini bambaşka bir seviyeye taşıyan yapımı. Üstelik ücretsiz oynanabilir olması, oyuncu kitlesini her geçen gün artırıyor.

Bu oyun, hem eski Counter-Strike tutkunlarını yeniden ekran başına çekti hem de yeni nesil oyuncuları etkisi altına aldı. Listenin zirvesinde yer almasına hiç şaşmamalı!

PUBG ve THRONE AND LIBERTY Takipte

İkinci sırada, çevrimiçi battle royale türünün amiral gemisi PUBG: BATTLEGROUNDS yer alıyor. Uzun yıllardır popülerliğini koruyan bu oyun, rekabetçi yapısıyla oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Üçüncü sıradaki THRONE AND LIBERTY ise MMORPG severlerin yeni gözdesi olmuş gibi görünüyor. Büyük bir dünya, sürükleyici hikaye ve ücretsiz erişim... Daha ne olsun?

EA SPORTS FC 25 ve Dota 2 İlk Beşte

Spor oyunu meraklıları için ise dördüncü sırada EA SPORTS FC 25 yer alıyor. FIFA serisinin isim değişikliği sonrası bu oyun, futbol tutkunları için yeni bir heyecan kaynağı oldu.

Beşinci sıradaki Dota 2 ise, MOBA türünün efsanesi olmaya devam ediyor. Valve’ın bir başka başyapıtı olan Dota 2, e-spor dünyasında da büyük bir etkiye sahip.

5 Kasım - 12 Kasım 2024 tarihleri arasında Steam’de en çok satan oyunlar:

1. Counter-Strike 2 - Ücretsiz

2. PUBG: BATTLEGROUNDS - Ücretsiz

3. THRONE AND LIBERTY - Ücretsiz

4. EA SPORTS FC 25 - 34.99 dolar

5. Dota 2 - Ücretsiz

6. Baldur’s Gate 3 - 34.99 dolar

7. Rust - 18.99 dolar

8. Apex Legends - Ücretsiz

9. Call of Duty: Black Ops 6 - 69.99 dolar

10. Grand Theft Auto 5 - 14.98 dolar

11. eFootball - Ücretsiz

12. NBA 2K25 - 49.76 dolar

13. Mount & Blade 2: Bannerlord - 19.99 dolar

14. Cyberpunk 2077 - 44.99 dolar

15. Black Desert - 4.99 dolar

16. Resident Evil 4 - 29.99 dolar

17. Battlefield 1 - 39.99 dolar

18. The Last of Us Part 1 - 59.99 dolar

19. THRONE AND LIBERTY – Kutlama Paketi: Altın - 99.99 dolar

20. Battlefield 2042 - 59.99 dolar

Steam Listesinde Göze Çarpan Detaylar

Steam’in bu haftaki listesi, oyun dünyasının dinamiklerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Ücretsiz oyunların listeyi domine ettiğini söylemek mümkün. Bu, oyuncuların bütçe dostu seçeneklere yöneldiğini gösteriyor.

Ancak, yüksek fiyatına rağmen hala çok satan oyunlar da dikkat çekiyor. Özellikle Cyberpunk 2077 ve The Last of Us Part 1, hikaye odaklı deneyimlerin hala popüler olduğunu kanıtlıyor.

Bu listedeki oyunlardan hangilerini oynuyorsunuz? Ya da listenin dışında kalıp da burada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.