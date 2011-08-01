Euro Truck Simulator 2 Konsollara Geliyor!

Uzun yıllardır sadece PC’de oynanabilen Euro Truck Simulator 2, artık PlayStation 5 ve Xbox Series S|X için de geliyor. Oyun, kısa süre önce PlayStation Store ve Xbox Store mobil uygulamalarında "çıkış tarihi duyurulacak" şeklinde listelenmeye başladı. Bu gelişme, konsol sürümünün resmi duyurusunun çok yakın olduğunu ortaya koyuyor.

Henüz resmi çıkış tarihi paylaşılmamış olsa da, geliştirici SCS Software’in Gamescom 2025 kapsamında Sony ve Microsoft ile görüşmeler yaptığı biliniyor. Şirketin blog gönderilerinde, hem yeni içeriklerin hem de konsol uyarlamalarının üzerinde çalışıldığına dair ipuçları yer alıyor. Bu da, Euro Truck Simulator 2’nin konsol sürümünün Gamescom’da tanıtılma ihtimalini güçlendiriyor.

2012’den Günümüze Süren Başarı

İlk kez 2012 yılında PC için yayınlanan ETS 2, yıllar içinde genişletme paketleri ve mod desteği sayesinde simülasyon dünyasının en çok oynanan oyunlarından biri haline geldi. Avrupa yollarında gerçekçi tır sürüş deneyimi sunmasıyla bilinen yapım, şimdi konsol oyuncularına da aynı deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

PlayStation 5 ve Xbox Series S|X versiyonları, ETS 2’nin daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmasını sağlayacak. Bu sayede sadece PC kullanıcıları değil, konsol sahipleri de yüksek grafik kalitesi, akıcı performans ve çok oyunculu destek ile oyunu deneyimleyebilecek.