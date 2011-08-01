Battlefield 6 Oynamadan Önce Bilmeniz Gereken 5 Önemli İpucu!

Electronic Arts’ın uzun süredir beklenen yeni oyunu Battlefield 6 nihayet oyuncularla buluştu. Çok oyunculu deneyimiyle büyük övgü toplayan oyun, kısa sürede serinin hayranlarını yeniden ekran başına toplamayı başardı. Ancak yeni başlayanlar için bazı gizli detaylar ve stratejiler fark yaratabiliyor. İşte Battlefield 6 oynarken işinize yarayacak en önemli 5 taktik.

1. Hikaye Modunu En Zor Seviyede Bitir, Özel Silah Paketini Aç!

Battlefield 6’nın hikaye modu kısa ama ödüllendirici. Oyunu en yüksek zorluk seviyesinde bitiren oyuncular, çok oyunculu modda kullanılabilen özel donanımlı B36A4 saldırı tüfeğini ücretsiz olarak açabiliyor.

Yaklaşık 5 saatlik oyun süresi, sabırlı davranırsanız kolayca tamamlanabiliyor. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta, bu zorlukta takım arkadaşlarının sizi canlandıramaması. Sağlığınız azaldığında acele etmeyin, temkinli ilerleyin.

2. Battlefield 6 Görevlerine Dikkat Et - Gelişimin Anahtarı Onlarda!

Oyunda ilerledikçe birçok silah ve ekipman doğrudan açılmıyor. Battlefield 6 görev sistemi, bu noktada devreye giriyor.

Seviye 20’ye ulaştıktan sonra aktif hale gelen bu görevler; sınıf, silah ve ekipman kategorilerine ayrılıyor. Her biri 3 aşamadan oluşuyor ve sırayla tamamlanması gerekiyor.

Görevleri yapmazsanız, saatler harcasanız bile yeni silah ve eklentilere erişemeyebilirsiniz. Görevlerinizi ana menüdeki "Challenge" sekmesinden takip edebilirsiniz.

3. Yapay Zeka Botlarıyla da Seviye Atlama Mümkün

Sunucular dolu olmasa bile botlarla dolu maçlarda oynayarak XP kazanabilir, silahlarınızı geliştirebilirsiniz.

Oyuncular kendi özel sunucularını oluşturarak, tamamen botlara karşı savaşabiliyor. Botlar zayıf gibi görünse de bazen RPG ile helikopter düşürebiliyorlar, bu yüzden dikkatli olun!

4. Arkadaşlarla Oyna, Daha Fazla XP Kazan!

Battlefield 6’da arkadaşlarla takım kurmak XP kazancını artırıyor.

Arkadaşlarla oynarsanız: %5 ekstra XP

PlayStation kullanıcıları için: ek %5 XP bonusu

İki PS Plus üyesi aynı takımdaysa: toplamda %15 XP kazancı

Ayrıca ön sipariş veya Phantom Edition sahibiyseniz çift XP kuponları da alabiliyorsunuz. Ancak dikkat: Bu kuponlar gerçek zamanlı olarak tükeniyor. Oyunda aktif oynamadığınız sürelerde bile azalıyor, bu yüzden yalnızca oynayacağınız zaman etkinleştirin.

5. Araçları Üssünüzde Tamir ve Doldurma İmkanı

Helikopter veya tank kullanıyorsanız, savaş ortasında mühimmatınız tükenebilir. Battlefield 6, bu sorunu çözmek için özel bir mekanik sunuyor. Araçlarınızı üssünüze geri götürdüğünüzde, sistem otomatik olarak tamir ediyor ve tüm cephaneliği yeniliyor.

Tanklar için harita üzerinde tamir istasyonları bulunuyor. Bu istasyonlar büyük siyah kutular şeklinde ve üstlerinde tamir simgesi var. Yanına yaklaşmanız yeterli.

Battlefield 6, geniş haritaları, dinamik savaş sistemi ve detaylı mekanikleriyle oyunculara güçlü bir rekabet ortamı sunuyor. Battlefield 6 ipuçları ve taktikleri ile oyuna daha hızlı uyum sağlayabilir, hem XP hem de tecrübe açısından rakiplerinize fark atabilirsiniz.