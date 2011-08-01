Epic Games Bu Haftanın Ücretsiz Oyunlarını Duyurdu!

Epic Games Store, her hafta olduğu gibi bu hafta da oyunculara yeni sürprizler sunuyor. Platform, ücretsiz oyun kampanyaları sayesinde oyunseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu hafta ise, korku ve macera türündeki iki popüler yapım kısa süreliğine ücretsiz olarak dağıtılıyor.

16-21 Ekim Arasında Ücretsiz Olacak Oyunlar

Epic Games’in bu haftaki kampanyasında yer alan yapımlar:

Amnesia: The Bunker

Samorost 3

Bu iki oyun, 16 Ekim ile 21 Ekim tarihleri arasında ücretsiz olarak kütüphanelere eklenebilecek. Oyuncular, bu tarihler arasında oyunları indirip kalıcı olarak hesaplarına sahip olabilecek.

Amnesia: The Bunker – Karanlık Bir Savaş Korkusu

Ünlü Amnesia serisinin en yeni oyunu olan Amnesia: The Bunker, oyuncuları I. Dünya Savaşı’nın ortasında, karanlık ve klostrofobik bir sığınağa hapsediyor. Gerilim dolu atmosferi, hayatta kalma öğeleri ve psikolojik korku temasıyla dikkat çeken oyun, oyunculara sürekli gerilim altında bir deneyim yaşatıyor.

Samorost 3 – Büyüleyici Bir Macera Dünyası

Listede yer alan bir diğer yapım Samorost 3, Amanita Design tarafından geliştirilen benzersiz bir tıklamalı macera oyunu. Oyuncular, sihirli bir flütün gizemini çözmek için büyüleyici dünyalarda yolculuğa çıkıyor.

Kendine özgü sanat tarzı, müzikleri ve bulmaca tasarımlarıyla Samorost 3, adeta görsel bir sanat eseri olarak tanımlanıyor.