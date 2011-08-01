GeForce NOW'a Bu Hafta Eklenen Oyunlar Açıklandı

Bulut tabanlı oyun servislerinin liderlerinden GeForce NOW, güçlü donanım gerektirmeden oyunculara geniş bir oyun deneyimi sunmaya devam ediyor. Haftalık güncellemelerle kütüphanesini genişleten platform, 14 Ağustos itibarıyla kullanıcılarının erişimine sunulan yeni oyunları duyurdu.

NVIDIA’nın paylaştığı listenin öne çıkan oyunları arasında, Echoes of the End, Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition ve efsanevi seriye yeni bir soluk getiren Crash Bandicoot 4: It’s About Time bulunuyor. Bu haftanın yeni oyun listesi şöyle:

Echoes of the End (Yeni çıkış, Steam, 12 Ağustos)

(Yeni çıkış, Steam, 12 Ağustos) 9 Kings (Yeni çıkış, Xbox, PC Game Pass, 14 Ağustos)

(Yeni çıkış, Xbox, PC Game Pass, 14 Ağustos) Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition (Yeni çıkış, Steam, 14 Ağustos)

(Yeni çıkış, Steam, 14 Ağustos) Supraworld (Yeni çıkış, Steam, 15 Ağustos)

(Yeni çıkış, Steam, 15 Ağustos) Crash Bandicoot 4: It’s About Time (Yeni çıkış, Steam ve Battle.net)

(Yeni çıkış, Steam ve Battle.net) Guntouchables (Steam)

(Steam) Heretic + Hexen (Steam ve Xbox, PC Game Pass)

Bu yeni eklemeler, GeForce NOW kütüphanesine dinamizm kazandırırken, oyuncuların farklı tür ve platformlarda daha fazla içeriğe erişimini kolaylaştırıyor. Bulut üzerinden hiçbir indirme ya da kurulum yüküyle bu başlıklara erişmek, hizmetin en büyük avantajlarından biri olmaya devam ediyor.