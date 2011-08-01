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Outlook'ta Okuma Bölmesi Nasıl Açılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:58 - Tarih: 19 Mart 2020 - Yorum: 0

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Outlook'ta Okuma Bölmesi Nasıl Açılır?Microsoft'un e-posta servisi olan Outlook için birçok kişiselleştirilebilir özellik söz konusu. Bu bağlamda, ilgili yapılandırma ayarları ile, mevcut mail deneyimi daha iyi bir seviyeye çıkarılabilir. Örneğin, bir e-posta başlığına tıkladığınız zaman, içeriği hemen yan tarafta da görüntüleyebiliyorsunuz. Bu özellik, okuma bölmesi seçeneğini aktive ederek çalışmaktadır. Aşağıdaki adımlar ile, bu özelliğin nasıl aktif bir hâle getirilebileceğini öğrenebilirsiniz.

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Outlook'ta Okuma Bölmesi Nasıl Açılır?

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklayın.

Outlook'ta Okuma Bölmesi Nasıl Açılır?

2) Okuma bölmesi olarak dilediğiniz seçeneği onaylayın.

Outlook'ta Okuma Bölmesi Nasıl Açılır?

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