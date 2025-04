OpenAI, ChatGPT için "Library" (Kütüphane) Desteğini Duyurdu

OpenAI, ChatGPT’ye yepyeni bir özellik daha ekledi: yerleşik bir görsel galerisi. Bu galeri sayesinde kullanıcılar, daha önce oluşturdukları tüm görsellere kolayca ulaşabilecek. İlgili özellik, mobil uygulamalarda ve web üzerinde, hem ücretsiz hem de Plus ve Pro kullanıcıları için de aktif durumda.

OpenAI’nin paylaştığı kısa tanıtım videosunda sistemin işleyişi net bir şekilde gösteriliyor. ChatGPT’nin sol kenar çubuğunda artık “Library” (Kütüphane) adlı yeni bir bölüm bulunuyor. Bu bölüme girdiğinizde, daha önce oluşturduğunuz tüm görseller listeleniyor. Böylece, görsellere tek tek sohbete geri dönmeden ulaşmak mümkün hâle geliyor.

All of your image creations, all in one place.

Introducing the new library for your ChatGPT image creations—rolling out now to all Free, Plus, and Pro users on mobile and https://t.co/nYW5KO1aIg. pic.twitter.com/ADWuf5fPbj

— OpenAI (@OpenAI) April 15, 2025