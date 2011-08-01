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OpenAI, ChatGPT için "Library" (Kütüphane) Desteğini Duyurdu

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 17:11 - Tarih: 16 Nisan 2025 - Yorum: 0

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OpenAIOpenAI, ChatGPT’ye yepyeni bir özellik daha ekledi: yerleşik bir görsel galerisi. Bu galeri sayesinde kullanıcılar, daha önce oluşturdukları tüm görsellere kolayca ulaşabilecek. İlgili özellik, mobil uygulamalarda ve web üzerinde, hem ücretsiz hem de Plus ve Pro kullanıcıları için de aktif durumda.

ChatGPT'ye Library (Kütüphane) Desteği Geldi

ChatGPT'ye "Kütüphane" Desteği Geldi

OpenAI’nin paylaştığı kısa tanıtım videosunda sistemin işleyişi net bir şekilde gösteriliyor. ChatGPT’nin sol kenar çubuğunda artık “Library” (Kütüphane) adlı yeni bir bölüm bulunuyor. Bu bölüme girdiğinizde, daha önce oluşturduğunuz tüm görseller listeleniyor. Böylece, görsellere tek tek sohbete geri dönmeden ulaşmak mümkün hâle geliyor.

Bu arada, ilgili özellik ChatGPT’nin iOS uygulamasında da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Görsel oluşturmayı sık kullananlar için büyük kolaylık sağlayan bu yenilik, tüm görsellerin otomatik olarak galeride saklanması sayesinde, eski görselleri ararken vakit kaybetmenin de önüne geçiyor.


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