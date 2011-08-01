Microsoft Outlook'ta "Tema Rengi" Nasıl Değiştirilir?

Outlook, kullanıcıların kişisel tercihlerine göre arayüzünü özelleştirmelerine olanak tanıyan birçok özellik sunuyor. Örneğin, "Tema Rengi" değiştirme özelliği sayesinde, Outlook'u daha estetik ve kişisel bir görünüme kavuşturmak mümkündür. Peki, Outlook'ta "Tema Rengi" nasıl değiştirilir? Dilerseniz, hemen öğrenelim.

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Outlook'ta "Tema Rengi" Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle, Outlook sitesine gidin ve hesabınıza giriş yapın. Sağ üst köşede bulunan, "Ayarlar" ikonuna tıklayın. Açılan pencerede, sol köşede yer alan, "Genel" sekmesine tıklayarak, "Görünüm" bölümüne giriş yapın. Ardından, "Modern temalar" başlığı altında yer alan, "Renk" bölümündeki renklerden, dilediğiniz rengi seçebilirsiniz.

Outlook'ta tema rengini değiştirerek, arayüzü daha göz alıcı ve size hitap eden bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Kendi zevkinize en uygun rengi seçerek, çalışma ortamınızı daha keyifli bir hâle getirebilirsiniz.