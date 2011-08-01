Hemen bir soru soralım. Bir hikâye yazarı mısınız? İşte bunun için geliştirilen, metin tabanlı birçok uygulama mevcut. Ancak Apple macOS için geliştirilen gelişmiş not alma uygulaması UpNote da bu yönde kullanılabilir. Özellikle uzun metinlerde, metnin ortadan başlaması daha iyi olabilir. Bu özelliğe ise, "daktilo modu" denir. Eğer siz de not alırken veya uzun bir metin yazarken, yazıların ortadan başlamasını istiyorsanız, upnote daktilo modu açmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise, yeterli olacaktır.

AYRICA: macOS "UpNote" Not Sayısını Gizleme Nasıl Yapılır?

macOS "UpNote" Daktilo Modu Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar bölümüne giriş yapalım.

2) Sol menüdeki Editör sekmesine tıklıyoruz.

3) Daktilo modu seçeneğinin karşısındaki kutucuğu onaylayabiliriz.

Bu içeriğimizde, upnote daktilo modunu açmak nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi paylaşımında bulunduk. Uzun notlar alıyorsanız, ekranın ortasından yazmak adına, daktilo modunu açmak, daha faydalı olabilir. Yine de karar sizin. Zaten ilgili özelliği beğenmez iseniz, yukarıdaki adımlar doğrultusunda, ilgili özelliğin karşısında yer alan kutucuğu boş bırakmanız yeterli olacaktır.