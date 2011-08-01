macOS kullanıcıları için Spotlight, uygulamalara, dosyalara ve ayarlara hızlı erişim sunan oldukça kullanışlı bir özelliktir. Ancak bazı kullanıcılar Spotlight penceresinin konumunu yanlışlıkla taşıyabilir ve bu pencere artık ekranın ortasında açılmaz. Neyse ki, Spotlight ekran konumu kolayca sıfırlanabilir.

macOS Spotlight Penceresi Neden Yer Değiştirir?

macOS'ta Spotlight arama penceresi, fareyle tutup sürüklediğinizde yer değiştirebilir. Bu, bazen fark etmeden yapılabilir ve pencere ekranın sol üst köşesi gibi alışılmadık bir konumda açılmaya başlar.

macOS Spotlight Ekran Konumu Nasıl Sıfırlanır?

Menü çubuğunda, ekranın sağ üst köşesindeki Spotlight simgesine (büyüteç) farenizle tıklayıp birkaç saniye basılı tutun.

farenizle tıklayıp Spotlight penceresi otomatik olarak ekranın tam ortasına yeniden konumlanacaktır. Bu yöntem, ekstra bir işlem yapmadan pencerenin konumunu sıfırlamanın en pratik yoludur.

Eğer Spotlight penceresi ekranın köşelerine yapışıp kaldıysa veya konumu bozuldaysa, menü çubuğundaki Spotlight simgesine birkaç saniye basılı tutmak en kolay çözümdür. Bu sayede Spotlight penceresi tekrar ekranın ortasında, varsayılan konumunda açılacaktır.