macOS "Paper" Uygulamasında "Satır Uzunluğu" Nasıl Değiştirilir?

macOS için geliştirilen "Paper" markdown editöründe satır uzunluğunu değiştirmek, metnin okunaklılığını artırarak, yazım sürecini oldukça verimli hâle getirebilir. Geniş ekran kullanıcıları için oldukça faydalı olan bu özellik, metnin gereğinden fazla uzamasını engelleyerek, daha derli toplu bir yazım alanı sunar. Paper uygulamasında yer alan, Satır Uzunluğu (Line Length) ayarlarını özelleştirmek için ise aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

AYRICA: macOS "Paper" Uygulamasında "Metin Boyutu" Nasıl Değiştirilir?

"Paper" Uygulamasında "Satır Uzunluğu" Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle, macOS cihazınızda yüklü olan "Paper" uygulamasını açın. Paper uygulaması açıldıktan sonra, üst menü çubuğunda yer alan, "View" sekmesine tıklayın. Ardından ise, "Line Length" sekmesinin üzerine gelerek, seçenekler arasında yer alan, Increase (Artırmak) veya Decrease (Azaltmak) adlı seçeneklere tıklayarak, istediğiniz satır uzunluğu arasında kolaylıkla seçim yapabilirsiniz.

Satır uzunluğunu ayarlamak, yazı yazarken dikkatinizi toplamanızı kolaylaştırır ve metnin daha düzenli görünmesini sağlar. Özellikle, uzun bir makale yazıyorsanız, uygun bir satır genişliği seçmek, göz yorgunluğunu da azaltabilir.