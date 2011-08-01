macOS "Goal Map" Uygulamasında "Karanlık Mod" Nasıl Açılır?

macOS kullanıcıları için geliştirilen, hedef takip uygulaması "Goal Map", kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla "Karanlık Mod" (Dark Mode) özelliği sunar. Özellikle, göz yorgunluğunu azaltmak ve düşük ışıklı ortamlarda daha konforlu çalışmak isteyenler için bu mod oldukça faydalıdır. Peki, "Goal Map" uygulamasında "Karanlık Mod" nasıl açılır? İlgili adımlara, hep birlikte göz atalım!

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"Goal Map" Uygulamasında "Karanlık Mod" Nasıl Açılır?

Öncelikle, "Goal Map" uygulamasını başlatın. Ardından ise sol üst köşedeki "Ayarlar" simgesine tıklayın. Açılan penceredeki, "App Settings" başlığı altında yer alan, "Themes" bölümüne giriş yapın. Açılan sayfadaki, "Dark Mode" adlı seçeneği seçtikten sonra, "Confirm" butonuna da tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, "Goal Map" uygulamasındaki "Karanlık Mod" özelliği, özellikle, akşam saatlerinde çalışanlar veya göz konforuna önem verenler için kullanışlı olabilir. Koyu tema kullanımını seviyorsanız, bu özelliği deneyebilirsiniz.