macOS "Calmly Writer" Uygulamasında "Satır Boşluğu" Nasıl Değiştirilir?

Calmly Writer uygulamasında yazı yazarken satır boşluğunu ayarlamak, metinlerin daha düzenli ve okunabilir olmasını sağlar. Özellikle, uzun paragraflar yazarken doğru satır aralığını seçmek, yazma deneyiminizi daha verimli hâle getirebilir. Calmly Writer'da satır boşluğunu değiştirmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

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"Calmly Writer" Uygulamasında "Satır Boşluğu" Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle, Calmly Writer uygulamasını başlatın ve sol üst köşede yer alan, üç yatay çizgili menü simgesine tıklayın. Ardından ise, listedeki "Settings" seçeneğine tıklayın. Açılan sayfadaki, "Line Spacing" başlığı altında yer alan seçeneklerden, dilediğinize tıklayarak, satır boşluğunu değiştirebilirsiniz.

Sonuç olarak, bu adımlarla Calmly Writer'da satır boşluğunu kişisel tercihinize göre ayarlayarak, daha düzenli ve keyifli bir yazı yazma deneyimi elde edebilirsiniz. Yazı tipi boyutuyla uyumlu olan satır boşluğunu seçmek, hem estetik, hem de yazı yazma deneyimi açısından oldukça önemlidir.