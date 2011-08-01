macOS "Calmly Writer" Uygulamasında "Metin Rengi" Nasıl Değiştirilir?

Calmly Writer uygulamasında kolaylıkla metin rengini değiştirmek mümkündür. Yani, yazı yazarken istediğiniz metin rengini kullanarak, yazı yazma deneyimini iyileştirebilirsiniz. Calmly Writer'da metin rengini değiştirmek için ise aşağıdaki adımları uygulayarak, dilediğiniz metin rengini kullanabilirsiniz.

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"Calmly Writer" Uygulamasında "Metin Rengi" Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle, Calmly Writer uygulamasını başlatın ve sol üst köşede yer alan, üç yatay çizgili menü simgesine tıklayın. Ardından ise, listedeki "Settings" seçeneğine tıklayın. Açılan sayfadaki, "Font Color" başlığı altında yer alan renk seçeneklerinden, dilediğinize tıklayarak, metin rengini değiştirebilirsiniz.

Sonuç olarak, yukarıdaki adımları izleyerek, Calmly Writer uygulamasında metin rengini kolayca değiştirebilir ve yazılarınızı daha kişiselleştirilmiş hâle getirebilirsiniz.