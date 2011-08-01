macOS "Calmly Writer" Uygulamasında "Kelime Sayısı" Nasıl Gösterilir?

Yazı yazarken kelime sayısını takip etmek, özellikle, belirli bir kelime sınırına ulaşmanız gerektiğinde oldukça önemlidir. Çünkü, makale, deneme veya akademik yazılarda, belirli bir kelime hedefini tutturmak önemli bir kriter olabilir. Ayrıca, içerik üreticileri, blog yazarları veya yazarlar için de kelime sayısını bilmek, içeriklerinin uzunluğunu ve yapısını daha bilinçli bir şekilde ayarlamalarına olanak tanır. Calmly Writer'da kelime sayısını göstermek için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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"Calmly Writer" Uygulamasında "Kelime Sayısı" Nasıl Gösterilir?

Öncelikle, Calmly Writer uygulamasını başlatın ve sol üst köşede yer alan, üç yatay çizgili menü simgesine tıklayın. Ardından ise, listedeki "Settings" seçeneğine tıklayın. Açılan sayfadaki, "Word Counter" başlığı altında yer alan "Word counter always visible" adlı seçeneği aktif konuma getirerek, kelime sayısını gösterebilirsiniz.

Sonuç olarak, Calmly Writer'da kelime sayısını görüntüleyerek, daha kontrollü ve verimli bir yazma süreci yaşayabilirsiniz. Kelime sayısını bilmek, yalnızca hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda metin akışınızı daha iyi planlamanızı da sağlayacaktır.