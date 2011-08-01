macOS için de özel olarak geliştirilen AdGuard uygulaması mevcut. Ancak bu uygulamayı kullanabilmek adına, ücretli olarak bir lisans almanız gerekmektedir. Eğer bu uygulamaya sahip iseniz, gerek stabilite, gerek güvenlik ve performans için düzenli olarak güncellemeleri denetlemenizde fayda var. macOS AdGuard güncellemeleri denetlemek için ise, uygulamayı açtıktan sonra, Ayarlar butonuna tıklayın, ardından ise "Güncellemeleri Denetle..." sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır. Biraz bekledikten sonra, herhangi bir güncelleme var ise, karşınıza çıkacaktır. Hepsi bu kadar...
macOS AdGuard Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:10 - Tarih: 20 Ağustos 2023 - Yorum: 0
Önerilen Bağlantılar
Teknobeyin.com
Mitoz Bölünme Nedir ve Evreleri Nelerdir?
Konuk Yazar
İp Atlamanın Faydaları Nelerdir?
Şahin Gezici
WordPress Güvenlik Rehberi (Kapsamlı Anlatım)
Doğan Gezici
Ameliyattan Sonra Neden Kilo Alınır? (5 Ana Sebep)
Şahin Gezici
Koroid Pleksus Kisti Nedir? Geçmezse Ne Olur?
Şahin Gezici
İnsan Sağlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Konuk Yazar
Yoğurt Saç Uzatır mı? Yoğurtla Saç Maskesi Tarifleri
Şahin Gezici
Yorum bulunmamaktadır.