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macOS AdGuard Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:10 - Tarih: 20 Ağustos 2023 - Yorum: 0

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macOS AdGuard Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?macOS için de özel olarak geliştirilen AdGuard uygulaması mevcut. Ancak bu uygulamayı kullanabilmek adına, ücretli olarak bir lisans almanız gerekmektedir. Eğer bu uygulamaya sahip iseniz, gerek stabilite, gerek güvenlik ve performans için düzenli olarak güncellemeleri denetlemenizde fayda var. macOS AdGuard güncellemeleri denetlemek için ise, uygulamayı açtıktan sonra, Ayarlar butonuna tıklayın, ardından ise "Güncellemeleri Denetle..." sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır. Biraz bekledikten sonra, herhangi bir güncelleme var ise, karşınıza çıkacaktır. Hepsi bu kadar...

macOS AdGuard Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?

macOS AdGuard Güncelleme Denetlemek - 1

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