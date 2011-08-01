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macOS AdGuard Bir Sayfaya İzin Verme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:08 - Tarih: 06 Ağustos 2023 - Yorum: 0

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macOS AdGuard Bir Sayfaya İzin Verme Nasıl Yapılır?Apple macOS için geliştirilen ve ücretli bir yazılım olan "AdGuard" ile ilgili faydalı ipuçlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bugün ise sizlerle, bir web sitesindeki spesifik bir sayfaya izin verme nasıl oluyor, bu yönde bilgi paylaşımında bulunuyor olacağız. Yani AdGuard tarafından engellenen bir sayfaya, izin vermek istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, ilgili sayfaya giriş yaptığınızda, AdGuard da ilgili sayfaya giriş, görüntüleme izni vermiş olacaktır. O hâlde hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

macOS AdGuard Bir Sayfaya İzin Verme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle AdGuard > Tercihler... sekmesine tıklayalım.

macOS AdGuard Bir Sayfaya İzin Vermek - 1

2) Açılan penceredeki Filtreler bölümüne giriş yapıyoruz.

macOS AdGuard Bir Sayfaya İzin Vermek - 2

3) Sol menüdeki Kullanıcı kuralları sekmesine tıklıyoruz.

macOS AdGuard Bir Sayfaya İzin Vermek - 3

4) Görseldeki örnek parametreleri girmeniz yeterli olacaktır. Elbette web sitesi kısmını, sayfa kısmını kendinize göre güncellemeniz gerekmektedir. Bunun haricinde farklı bir işleme ise gerek bulunmamaktadır.

macOS AdGuard Bir Sayfaya İzin Vermek - 4

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