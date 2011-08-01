Apple macOS için geliştirilen ve ücretli bir yazılım olan "AdGuard" ile ilgili faydalı ipuçlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bugün ise sizlerle, bir web sitesindeki spesifik bir sayfaya izin verme nasıl oluyor, bu yönde bilgi paylaşımında bulunuyor olacağız. Yani AdGuard tarafından engellenen bir sayfaya, izin vermek istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, ilgili sayfaya giriş yaptığınızda, AdGuard da ilgili sayfaya giriş, görüntüleme izni vermiş olacaktır. O hâlde hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

macOS AdGuard Bir Sayfaya İzin Verme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle AdGuard > Tercihler... sekmesine tıklayalım.

2) Açılan penceredeki Filtreler bölümüne giriş yapıyoruz.

3) Sol menüdeki Kullanıcı kuralları sekmesine tıklıyoruz.

4) Görseldeki örnek parametreleri girmeniz yeterli olacaktır. Elbette web sitesi kısmını, sayfa kısmını kendinize göre güncellemeniz gerekmektedir. Bunun haricinde farklı bir işleme ise gerek bulunmamaktadır.