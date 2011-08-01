Linux Mint mi? Ubuntu mu? Karar Verelim!

Sizler için detaylı bir Linux Mint vs Ubuntu karşılaştırması yapabilirdim. Ancak detaylı bir karşılaştırma yerine, az ama öz bir kıyas yapmak istiyorum. Öncelikle hem Linux Mint hem de Ubuntu denemiş biri olarak, şu şekilde bir yaklaşımda bulunmak istiyorum. Ubuntu, kesinlikle efektler ve görünüm bazında oldukça spesifik ve kendisine özgü çizgilere sahip bir işletim sistemi. Bu kesin.

Linux Mint mi? Ubuntu mu?

Ancak bu durum, çok fazla sayıda efekt olması, bilgisayar özelliklerinize göre yavaşlığı da beraberinde getirebiliyor. Ancak Linux Mint ise oldukça minimal bir yapı sunmasına rağmen, sürücü konusunda özellikle, sorunsuz olduğu dile getirilebilir. 8 GB RAM olan bilgisayarımda her ikisini de denemiş biri olarak, Linux Mint'e şans vermenizi tavsiye edebilirim. Özellikle uygulama açılış hızı ve performans açısından tatmin edici sonuçlar vermektedir.

En az 2 GB RAM'e sahip olduğunuzdan ise mutlaka emin olmalısınız. Maksimum seviyede fayda görmek için, belirli bir oranda RAM olması, sizin için de iyi olacaktır kanısındayım. Linux Mint'i denemeyi düşünürseniz, kesinlikle ve sadece resmi sitesinden indirme yapmanızı öneririm.