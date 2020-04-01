İnternet Hızlandırmak için Mucize Yöntem (Onaylandı)

İnternet hızlandırma konusu sürekli merak edilmektedir. Tarayıcıyı ilk açtığınızda veya bir web sitesine giriş yapmaya çalıştığınızda, en alt solda, "Proxy komut dosyası indiriliyor," gibi bir uyarı mesajı ile karşılaşmış olabilirsiniz. Akabinde sayfaların geç yüklenmesi de bu durumun beraberinde gelebilir. İnternet yavaşlık sorunu ile ilgili birçok çözüm yöntemi olsa da, sizlere şu an sunacağımız yöntem, mevcut İnternet hızınız ile beraber oldukça fayda sağlayacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek, Proxy özelliğini kalıcı olarak devre dışı bırakacağız ve artık tarayıcılar başlatılırken veya bir web sitesine giriş yaparken, daha sağlıklı, stabil ve hızlı bir bağlantı kurabileceğiz.

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İnternet Hızlandırmak için Kesin Çözüm!

1) Öncelikle başlat menüsüne tıklıyoruz.

2) Aramaya Ara sunucu ayarları yazalım ve ilgili bölüme girelim.

3) Otomatik ara sunucu kurulumu bölümünde yer alan, "Ayarları otomatik olarak algıla," ve "Kurulum komut dosyasını kullan," adlı seçenekleri Kapalı konuma getirerek, kalıcı olarak devre dışı bırakıyoruz.

İnternet hızlandırma işlemi bu kadar basit. Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra, internete bağlanırken, "Proxy komut dosyası indiriliyor," uyarısı çıkmayacaktır. Akabinde, internet hızınızda 5-10 saniyelik daha hızlı bir açılış süreci söz konusu olacaktır. İlgili yöntem denenmiştir ve onaylanmıştır. İnternet bağlantısı kurarken yavaşlık yaşayanların uygulamalarını mutlaka tavsiye ediyoruz.