House of the Dragon'un İlk Bölümü YouTube'da Yayınlandı

Ağustos ayında, yayınlandığı günden itibaren gündemden düşmeyen ve ilgiyle izlenen, Game of Thrones dizisi House of the Dragon'un ilk bölümü YouTube üzerinde yayınlandı. HBO Max, izleyicilere bir sürpriz yaparak, yaklaşık bir saat uzunluktaki ilk bölümü, kendi Youtube kanalına yükledi.

Diziyi merak edenler ve HBO Max’te üyeliği bulunmayan kişilerin dikkatini çekmek için yapılan bu adımla, ilk bölüm ücretsiz bir şekilde herkes tarafından izlenebilecek. Ancak kanalın yalnızca Amerika’dan izlenebildiğini belirtmek gerek. Yayınlanan bölümü Türkiye’de izleyebilmeniz için VPN kullanmanız gerekecek.

HBO Max’in yayınladığı ilk bölümü buradaki YouTube bağlantısından izleyebilirsiniz.