Google Chrome’da birden fazla sekme açtığınızda, işler bazen çok çabuk karışabilir. Bu nedenle, birbiri ile bağlantılı sekmeleri gruplandırarak karışıklığı çözmeye çalışırız. Oluşturmuş olduğumuz grupları ise kaydederek daha sonra tekrar kullanmak isteyebiliriz. Bunun için, Google Chrome sekme gruplarını kaydetme ve sonra kullanma nasıl yapılır? sizlerle de paylaşıyor olacağız.

Google Chrome Sekme Gruplarını Kaydetme ve Sonra Kullanma Nasıl Yapılır?

Öncelikle, Google Chrome’da örnek bir sekme grubu oluşturalım ve akabinde üzerine gelip sağ tık yaparak, açılan pencereden, “Grubu Kaydet” özelliğini aktif hale getirelim.

Grubu kaydet özelliği ile oluşturmuş olduğunuz sekme gruplarını kaydettiğinizde, ilgili grup, yer imleri çubuğuna eklenecektir.

Diyelim ki, sekmeler arasında grubun görünmesini istemiyorsunuz, bunun için grubun üzerine gelip sağ tık yapın yine ve akabinde açılan pencereden, “ Grubu Gizle ” seçeneğini tercih edin.

yine ve akabinde açılan pencereden, “ ” seçeneğini tercih edin. Böylelikle grup gizlenmiş olacak, grubu tekrar açmak istediğinizde ya da daha sonra tekrar kullanmak istediğinizde, grubu yer imleri çubuğundaki konumuna tıklayarak açabilirsiniz. Hemen bir üstteki görselde göreceksiniz.

Google Chrome sekme gruplarını kaydetme ve sonra kullanma nasıl yapılır? bu içeriğimizde, bu konuyla ilgili izlemeniz gereken adımları sizlerle paylaştık. Faydalı olmasını dileriz.