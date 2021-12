Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic ARGB Sıvı Soğutucu İnceleme

Tüm ürünleri İsveç'te tasarlanan ve üretilen İsveçli üretici Fractal Design; bilgisayar kasaları, sıvı soğutucuları, fanlar, güç kaynakları ve donanım bileşenleri ile ülkemizde de faaliyet gösteriyor. Bu yazımızda da Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic ARGB işlemci sıvı soğutucu hakkında bilgi veriyor olacağız.

AYRICA: Fractal Design Meshify C Dark Temper Camlı Oyuncu Kasası İnceleme

Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic ARGB İşlemci Sıvı Soğutucu

Yeni bir bilgisayar toplarken vazgeçilmez olan konulardan biri de soğutmanın iyi olmasıdır. Bunun için hava soğutma ya da sıvı soğutma sistemler tercih sebebi. Sıvı soğutma sistemleri ise hem tasarım olsun hem de soğutma performansı olsun, sistem toplayıcılar tarafından seçim sebebidir.

Fractal Design tarafından tasarlanan ve üretilen Celsius+, ARGB özellikli bir pompa yüzü, yeniden tasarlanmış şık bir blok ve ARGB destekli yükseltilmiş radyatör üstü PWM fan göbeği ile AIO (All in One) sıvı soğutmayı yeni bir seviyeye taşıyor.

RGB ve ARGB arasında fark: ARGB açılımındaki "A" ifadesi adreslenebilir demektir. RGB sistemlerde bütün LED'ler istenilen aynı renkte yanarken, ARGB sistemlerde ise LED şeritler ayrı renklerde yanabilir.

ARGB efektli renkli cam pompa yüzü ile oldukça şık duran sistemin dikkat çeken özelliği, 4 pimli PWM güç kablolarını ve RGB kablolarını tek bir kontrol merkezine bağlamasına olanak tanıyan radyatöre monte edilmiş entegre bir Fan/RGB Hub'a sahip oluşudur. Bu da şık bir tasarımın yanında düzgün, düzenli ve organize edilmesi daha kolay bir görünüm sunuyor.

Tüm Celsius+ serilerinde yer alan diğer özellik, otomatik ve PWM pompa hızı kontrolü arasında geçiş yapılabilmesidir. Pompa gövdesinin üst kısmında, otomatik veya PWM modu arasında geçiş yapmak için entegre bir anahtar yer almaktadır. Otomatik modu, pompa sesini aynı seviyede veya fan gürültüsünün altında tutmayı amaçlarken, sıcaklık aralığında maksimum performansın korunmasını sağlar. PWM modu ise kullanıcıya biraz esneklik sağlarken, sıvı soğutma sistemi içindeki sıvının, CPU'nun aşırı ısınmaması için önceden belirlenmiş güvenli sınırlar içinde tutulmasını sağlar.

Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic ARGB sıvı soğutucu, bünyesinde iki adet Dynamic X2 GP-12 PWM fan ile geliyor.

Dynamic X2 GP-12 PWM Fan Yüksek kaliteli LLS rulmanı ile 100.000 saatlik kullanım ömrü sunan fan, maksimum hava akışı altında sessiz çalışma için 500 ila 2.000 RPM hız ayar aralığı ile hassas fan kontrolü sunar. Optimize edilmiş fan geometrisi, herhangi bir kullanım senaryosunda mükemmel performans için statik basınca ekstra vurgu yaparak hava akışını dengeler. Trip Wire teknolojisi, performansı olumsuz etkileyen unsurlarla mücadeleye yardımcı olan ve genel olarak daha verimli ve sessiz bir fan ortamı sağlayan mikro türbülanslı bir katman sunar. Bu da kanat türbülansını azaltır. Stator destekleri, kanatların arka kenarına geniş bir açıyla oturur, bu da daha düşük bir gürültü seviyesi ve daha yumuşak bir gürültü profili sağlar. Kanatların arka kenarındaki fan göbeğinin yanına stratejik olarak yerleştirilmiş çentikler, kanatlar stator desteklerini geçerken oluşan uğultu sesini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Ayrıca sıvı soğutucuyu işlemciye bağlamadan önce termal macun kullanmayı düşünmenize gerek yok. CPU bloğunun tabanı, tipik bir dairesel tasarıma sahip CNC ile işlenmiş kaliteli bakır soğuk plaka ile donatılmış ve sorunsuz bir kurulum sağlamak için termal macun önceden uygulanmıştır.

Bunlara ek olarak; Asus AURA, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light, Razer Chroma ve ASRock Polychrome desteği dahil olmak üzere mevcut sertifikalarla Celsius+'ın renk efektlerini kontrol etme seçenekleriniz oldukça geniş.

Hem Intel hem de AMD için en yaygın soketleri destekleyen ürün, örgülü boru kılıfları sayesinde hem fan kontrol kablolarını hem de ARGB kablolarının düzenli görünümünü sağlar.

Bize gelen henüz jelatini bile açılmamış kutuyu incelersek; kutunun ön tarafında, Fraktal Celsius+ S24 Dynamic sıvı soğutucunun büyük bir görseli bulunuyor. Arkada ise, sol tarafta soğutucunun çizimi yer alıyorken; sağ tarafında da çizim üzerindeki bölgelerin bazı temel özelliklerinin listelendiğini görüyoruz. Bu özellikler yazımızın içerisinde de mevcuttur.

Adjust R1 ile uyumlu olmadığı belirtilen Celsius+'ın teknik özelliklerini birlikte inceleyelim...

Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic ARGB Sıvı Soğutucu Teknik Özellikleri

Desteklenen Yuvalar (Intel): 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066

Desteklenen Yuvalar (AMD): AM2, AM2 +, AM3, AM3 +, AM4, FM1, FM2, FM2 +

Soğuk Levha Malzemesi: Bakır

Termal Macun: Önceden uygulanmış

Tüp Uzunluğu: 400 mm

Tüp Malzemesi: Örgülü naylon kılıflı düşük geçirgenlikli kauçuk

Bağlantı Parçaları, Blok Tarafı: 90 derece dirsek eklemli

Bağlantı Parçaları, Radyatör Tarafı: Düz döner

Fan Kontrolü: Çift mod (Otomatik/PWM)

Paket İçeriği: Celsius+ S24 ünitesi, 2 x 120 mm fan, kullanım kılavuzu, montaj donanımı, fan ve radyatör montaj vidaları

Paket Boyutları: 411 x 180 x 145 mm

Garanti: 5 yıl

Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic ARGB Sıvı Soğutucu Fan Özellikleri

Fan Tipi: Dynamic X2 GP-12 PWM

Dönme Hızı: 500 – 2000 RPM

Rulman: LLS

PWM Kontrolü: Evet

Akustik Gürültü (Tam Hız): 32,2 dBA

Maksimum Hava Akışı: 87.6 CFM

Maksimum Statik Basınç: 2,3 mm H2O

Giriş Gerilimi: 12V DC

Maksimum Giriş Akımı: 0.2A

Kullanım Ömrü: 100.000 saat

Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic ARGB Sıvı Soğutucu Pompa Özellikleri

Dönme Hızı: Normal kullanımda 800-2800 RPM, sıvı Sıcaklığı 60°C'nin üzerindeyse devreye giren termal koruma modunda 3500 RPM

Rulman Tipi: Seramik yatak ve mil

PWM Kontrolü: Evet

Akustik Gürültü (Tam Hız): 20 dBA

Maksimum Basınç: 14,4 kPa / 1,46 mm H2O / 2,0 PSI

Giriş Gerilimi: 12V DC

Giriş Akımı (Fansız): 0.36A

Kullanım Ömrü: 50.000 saat

Blok Yüksekliği: 45 mm

Blok Ölçümleri (Bağlantı Parçaları ile): 86 x 75 mm

Blok Çapı (Ana Blok Gövdesi): 62 mm

Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic ARGB Sıvı Soğutucu Radyatör Özellikleri

Boyutlar: 122 x 31 x 284 mm

Materyaller: Alüminyum

Fan Vida Dişleri: 6-32

Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic ARGB Sıvı Soğutucu Bağlantılar

AMD İşlemci Bağlantısı

Intel İşlemci Bağlantısı

Fractal Design Celsius S36 Kablo Bağlantı Düzeni

Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic ARGB sıvı soğutucu satın almak istiyorsanız, aşağıdaki satış noktalarından satın alabilirsiniz.

Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic ARGB Sıvı Soğutucu Satın Al