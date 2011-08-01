Facebook Messenger, kullanıcılara mesajların ne zaman görüldüğü bilgisiyle ilgili bildirimler sunarak anlık iletimi daha şeffaf hâle getirmektedir. Ancak bazı durumlarda, gönderilen mesajın okunduğuna dair bildirimin karşı tarafa gitmesini istemeyebilirsiniz. Bu yazımızda da, Messenger okundu bilgisi kapatma ile ilgili bilgi veriyor olacağız.

Facebook Messenger "Okundu Bilgisi" Nasıl Kapatılır?

Öncelikle, Facebook'a giriş yaptıktan sonra, sağ üst bölümdeki Messenger butonuna tıklıyoruz. Ardından "Seçenekler" adlı (üç nokta) simgesine tıkladıktan sonra, "Gizlilik ve emniyet" sekmesine tıklayalım. Açılan seçenekler arasında yer alan "Okundu bilgisi" bölümüne giriş yapıyoruz. "Okundu bilgisini göster" adlı seçeneği deaktif konuma getirerek, okundu bilgisini tamamen kapatabiliriz.

Sonuç olarak, Facebook Messenger'da okundu bilgisini kapatmak için yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır. Böylelikle, mesajları daha gizli ve kontrollü bir şekilde yönetebilirsiniz.