Dato uygulamasını kullanıyorsanız, menü çubuğundaki simgeyi kendi zevkinize göre şekillendirmek isteyebilirsiniz. Dato uygulaması, menü bar simgesini kişiselleştirme konusunda oldukça esnek ayarlar sunuyor. Aşağıdaki adımlarla bu simgeyi dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

AYRICA: Dato Uygulamasında "Koyu Mod" Nasıl Açılır?

Dato Uygulamasında "Menü Çubuğu Simgesi" Nasıl Değiştirilir?

Menü çubuğunda yer alan Dato uygulamasının simgesine tıklayın. Sağ üst kısımda yer alan yatay üç noktaya tıklayın. Ardından ise açılır menüdeki "Settings" sekmesine tıklayın. "Menu Bar" bölümünde yer alan "Appearance" başlığı altındaki, "Icon" adlı açılır menüden, dilediğiniz menü simgesi arasından seçim yapabilirsiniz.

Sonuç olarak, Dato uygulamasının bu gibi sade ama kullanışlı ayarları, onu macOS ortamında daha esnek ve kişiselleştirilebilir bir takvim uygulaması hâline getiriyor diyebiliriz.