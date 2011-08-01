macOS için geliştirilen takvim uygulaması Dato’da en dikkat çeken özelliklerden biri göz yormayan koyu mod seçeneğidir. Özellikle gece çalışırken ya da düşük ışıklı ortamlarda ekrana bakmayı kolaylaştırır ve daha rahat bir kullanım sunar.

AYRICA: macOS Uygulaması "Dato" Başlangıçta Nasıl Açılır?

Dato Uygulamasında "Koyu Mod" Nasıl Açılır?

Menü çubuğunda yer alan Dato uygulamasının simgesine tıklayın. Sağ üst kısımda yer alan yatay üç noktaya tıklayın. Ardından ise açılır menüdeki "Settings" sekmesine tıklayın. "General" bölümünde yer alan "Appearance" adlı açılır menüden "Dark" seçeneğini seçerek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Dato uygulamasındaki koyu mod özelliği, özellikle uzun süre ekrana baktığınızda daha konforlu bir görünüm sunar. Yukarıdaki adımlar doğrultusunda, koyu moda kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.