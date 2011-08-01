Dato, macOS için özel olarak geliştirilen pratik bir takvim uygulamasıdır. Uygulama menü çubuğunda yer alarak saat, takvim ve hatırlatıcı bilgilerini hızlıca görmenizi sağlar. macOS kullanıcılarının çok sevdiği bu uygulamayı, bilgisayar açıldığında otomatik olarak başlatmak da mümkündür. Bunun için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

macOS Uygulaması "Dato" Başlangıçta Nasıl Açılır?

Menü çubuğunda yer alan Dato uygulamasının simgesine tıklayın. Sağ üst kısımda yer alan yatay üç noktaya tıklayın. Ardından ise açılır menüdeki "Settings" sekmesine tıklayın. "General" bölümünde yer alan "Launch at login" seçeneğini aktif ederek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Kısacası, bu ayar sayesinde, macOS için geliştirilen Dato takvim uygulaması her başlangıçta hazır olur ve zaman yönetimini daha kolay hâle getirir.