Çok Uygun Fiyatlı vivo Y04s Tanıtıldı!

vivo, giriş segmentinde rekabeti artırmak amacıyla yeni ve uygun fiyatlı modeli Y04s’i tanıttı. Yaklaşık 85 dolarlık etiketiyle dikkat çeken bu model, gündelik kullanım için yeterli teknik özelliklerle geliyor. İşte akıllı telefonun teknik özellikleri...

vivo Y04s Teknik Özellikleri

Yeni vivo Y04s, kullanıcıya 6.74 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüklü bir LCD ekran sunuyor. 90 Hz yenileme hızı, daha akıcı kaydırmalar ve oyun deneyimi için öne çıkan bir detay. Ayrıca 570 nit parlaklık seviyesiyle güneş ışığında bile iyi bir görüş sağlıyor.

Cihaz, MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikasına sahip. Bu, telefonun düşme, darbe ve zorlu çevre koşullarına karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. Ayrıca IP64 sertifikası sayesinde toza ve su sıçramalarına karşı koruma sunuyor.

Modelin kalbinde, giriş seviyesi cihazlarda sıkça tercih edilen Unisoc T612 işlemcisi yer alıyor. 4 GB LPDDR4X RAM’e ek olarak 4 GB sanal RAM desteği ile çoklu görevlerde daha akıcı bir kullanım hedeflenmiş. Dahili 64 GB eMMC 5.1 depolama alanı, 1 TB’a kadar microSD kart desteği ile genişletilebiliyor.

Arka bölümde, 13 MP ana kamera, temel çekim ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde. Ek olarak yer alan QVGA yardımcı lens, derinlik ve netlik konusunda destek sağlıyor. Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüğe sahip selfie kamerası bulunuyor.

Telefon, 6.000 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun süreli kullanım vadediyor. Ayrıca 15W FlashCharge hızlı şarj desteği, kısa sürede enerji kazanımı sağlıyor.

vivo Y04s; çift SIM kart, 5 GHz Wi-Fi desteği, Bluetooth 5.2, FM radyo, USB 2.0 ve OTG bağlantısı gibi günlük kullanım için ideal donanımlarla geliyor. Yan tarafa konumlandırılan parmak izi okuyucu, güvenliği kolay erişimle birleştiriyor.

Mat ve kristalimsi yüzey tasarımı sayesinde avuçta premium his bırakıyor. Model, Crystal Purple ve Jade Green olmak üzere iki farklı renk alternatifi sunuyor. Ağırlığı 202 gram, kalınlığı ise 8.19 mm olarak açıklanmış.

Fiyat-performans odaklı kullanıcıları hedefleyen vivo Y04s, sunduğu dayanıklı yapı, uzun pil ömrü ve temel düzeyde yeterli teknik donanımıyla giriş segmentinde güçlü bir alternatif olmayı hedefliyor. Özellikle uygun fiyatıyla dikkat çeken model, gündelik ihtiyaçlara yönelik pratik ve ekonomik bir çözüm arayanlar için cazip bir seçenek olabilir.