Chrome Okuma Modu Metin Arka Plan Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Google Chrome tarayıcısının okuma modu özelliği sayesinde, yalnızca metne odaklanarak sitelerde gezinebiliriz. Ancak eğer istersek, okuma modu penceresine yeni bir renk verebilmemiz de mümkündür. Böylelikle, bulunduğunuz internet sayfasını, okuma modunda iken, arka plan rengini değiştirerek görüntüleyebilirsiniz. Peki, bunu nasıl yapacağız? Bu içeriğimizde, Chrome okuma modunda metin arka plan rengi değiştirme nasıl yapılır? sizler için kaleme alıyor olacağız.

Google Chrome Okuma Modunda Metin Arka Plan Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

İlk adım olarak, Google Chrome tarayıcısının sağ üst köşesindeki simgeye tıklayın.

Devam edin ve açılan listeden, “Diğer araçlar” bölümünü bulun. Akabinde ise, “Okuma Modu” özelliğini aktifleştirin.