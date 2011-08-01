OpenAI’nin GPT-5 ile birlikte kullanıcılara sunduğu en dikkat çekici yeniliklerden biri, "kişilik" özelliğidir. Bu sayede, ChatGPT’nin, ifade tarzını ve yaklaşım biçimini kendi tercihlerinize göre uyarlayabilirsiniz. Artık ChatGPT’yi daha resmi, daha samimi, daha esprili ya da tamamen teknik bir üslupla konuşturmak mümkün.

ChatGPT'nin Kişiliği Nasıl Değiştirilir?

Sol alt menüdeki profil simgenize tıklayın. İlgili menüden "ChatGPT'yi özelleştir" sekmesine tıklayın. Açılan pencerede yer alan "ChatGPT nasıl bir kişiliğe sahip olsun?" adlı açılır menüdeki mevcut kişilikler (Alaycı, Robot, Dinleyici, Geek) arasından seçim yapabilirsiniz.

Bu yenilik, GPT-5 ile ChatGPT deneyimini kişiselleştirme konusunda büyük bir adım. Artık, yapay zekâ ile etkileşiminiz, tamamen sizin ruh halinize ve beklentilerinize göre şekillenecek diyebiliriz.