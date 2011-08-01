Brave Browser'da Dikey Sekmeler Nasıl Kullanılır?

Brave Browser, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik, düzenli olarak birçok yenilik sunuyor. "Dikey Sekmeler" özelliği de, sekme yönetimini çok daha kolay ve düzenli hâle getirmektedir. Bu yazımızda, Brave Browser'da dikey sekmelerin nasıl etkinleştirileceğini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Brave Browser'da Dikey Sekmeler Nasıl Aktif Edilir?

Brave tarayıcısında dikey sekmeleri etkinleştirmek oldukça kolaydır. Aşağıdaki adımları takip ederek bu özelliği kullanabilirsiniz.

Sağ üst köşedeki üç çizgiye benzeyen ikona tıklayın. Ardından, alt kısımda yer alan " Ayarlar " sekmesine tıklayın.

" sekmesine tıklayın. Açılan pencerede, sol bölümde yer alan, " Görünüm " sekmesine tıklayın.

" sekmesine tıklayın. "Dikey sekmeleri kullan" adlı seçeneği aktif ederek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Brave Browser'ın dikey sekmeler özelliği, sekme yönetimini tamamen değiştiren bir yenilik olarak öne çıkıyor. Bu özelliği aktif ederek, tarayıcınızı daha verimli bir şekilde kullanabilir, çalışma deneyiminizi geliştirebilirsiniz.